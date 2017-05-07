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فيديو| «عجوز العربة» يوجه رسالة إلى السيسي وشباب مصر

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فيديو| «عجوز العربة» يوجه رسالة إلى السيسي وشباب مصر فيديو| «عجوز العربة» يوجه رسالة إلى السيسي وشباب مصر

التحرير

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تمنى زكريا أحمد سالم، أحد أهالي مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، والمعروف إعلاميا بـ"عجوز العربة"، لقاء الرئيس عبد الفتاح : "نفسي يعمل معايا زي ما عمل لفتاة العربة في الإسكندرية".

وشكر "الحاج زكريا" كل من نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف مساعدته في إيصال صوته، مطالبا الشباب بالنهوض بمصر حتي تسود العالم كما كانت في عصر يوسف عليه السلام، حسب تعبيره.

وأضاف: "عاوز الشباب المصري يصحي من النوم ويفوق من أجل البلد، وعدم الجلوس على القهاوي.. أبكي على حال شباب لجلوسهم علي القهاوي وعدم البحث عن عمل شريف.. أنا أعمل منذ 77 عاما كي آكل بالحلال".

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وتابع: "يقابلني الكثير من المشاكل أثناء العمل، حيث يقوم بعض الأطفال بالركوب على العربة التي أجرها"، ما اضطره إلى فك الكرسي والجنزير الخاص بالدراجة الهوائية المتصلة بالعربة الصغيرة: "الولاد بيقولوا بنساعدك.. لكن في الحقيقة اللي بيركب بيموتني".

وعن معاناته، تابع: "يقترب شاب مني ويسرق الأموال ولا أستطيع الجري خلفه لإعادة الأموال بسبب مرضي".

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التحرير

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