فيديو| مدير مستشفى الساحل عن «فيديو الرقص»: محاولة لتشويه صورتي

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علق الدكتور عبد الفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل التعليمي، على مقطع فيديو الرقص المتداول على موقعي "فيسبوك وتويتر"، موضحًا أنه فيديو قديم من احتفالات عيد الأم.

أضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم السبت: "شيء مُشين لينا كلنا، والنيابة تتابع التحقيقات"، موضحا أن مكان الحفل كان بعيدا عن غرف العمليات والمرضى.

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وتابع: "أواجه هجوما شرسا من الأعداء بسبب نجاحي وإنجازاتي بالمستشفي، فيحاول البعض إظهار عدم الانضباط داخلها".