صور| بعد فاصل من الأزمات.. إجراء قرعة إسكان الأوقاف بأسوان

التحرير

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بعد فاصل من الجدل والأزمات التي فجرتها قرعة إسكان الأوقاف بأسوان، بعد استبعاد نحو957 شخصا لم تنطبق عليهم الشروط للدخول ضمن القرعة العلنية لتوزيع 4920 وحدة سكنية علىى المستحقين، أجريت مساء اليوم السبت، القرعة العلنية لتوزيع وحدات مشروع إسكان الأوقاف المقام بمنطقة الصداقة بأسوان للمتقدمين دفعة 2008.

وحضر مراسم القرعة، اللواء هانى محمود، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشر الجنود ووضعت تمركزات أمنية حول محيط المسرح الصيفي الذى استضاف مراسم القرعة، فيما تم تفتيش الحاجزين والمتقدمين عبر بوابة إلكترونية خاصة تم وضعها على باب الدخول.



وقال السكرتير العام المساعد، إن القرعة ستجرى لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم، طبقاً لتاريخ الحجز ورقم الإيصال، لتحديد رقم العمارة والوحدة السكنية للمستحقين، يعقبها مباشرة تسليم الخطابات للمستحقين للوحدات السكنية اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 مايو.

وأضاف أن المشروع يضم 205 عمارات سكنية، فيما تضم كل عمارة 24 وحدة سكنية، حيث سيتم توزيع حوالى 504 وحدات سكنية يوميا.

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وكان أول الحاصلين على وحدة سكنية خلال إجراء القرعة، حمدى عدلى عبد العزيز بعمارة رقم 110 شقة ( 1)

وكان عدد من المستبعدين من الدخول فى قرعة الاسكان، تقدمموابمحاضر رسمية للنيابة العامة والإدارية ضد مسئولى محافظة أسوان، لعدم تحقيق العدالة فى إجراء القرعة العلنية لتوزيع وحدات المشروع، بعد اقتصار إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية على الحاجزين فى شهرى سبتمبر وأكتوبر عام 2008 فى حين تم استبعاد باقى الحاجزين للأشهر التالية لشهر أكتوبر.

وكانت "التحرير"، انفردت بالحصول على مذكرة النيابة، التى تقدم بها الحاجزون المستبعدون من القرعة العلنية.