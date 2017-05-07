سلطان عن «خناقة الوزراء»: محصلش.. والحديدي: واضح أنك مشفتش

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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أجرت تعديلات جوهرية على 75% من قانون الاستثمار الجديد.

وعن مشادة 5 وزراء بخصوص قانون الاستثمار، أوضح سلطان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة"cbc"، اليوم السبت، أن أي مناقشة سواء من أعضاء الوزارة أو غيرهم معرضين للخلاف، نافيا تحول الأمر لـ"خناقة" بين الوزراء.

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وردت الإعلامية لميس الحديدي، :"لا يا فندم حصل خناقة بين الوزراء الخمسة، متقولش ده كان نقاش، وعقبت: "واضح إن السفير لم ير الواقعة أو يعلم بها".