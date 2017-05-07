فيديو| طفل السرطان بعد زيارة شيرين: «مبسوط أوي.. بس مدتنيش رقمها»

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علق الطفل شريف ياسر، مريض السرطان بمستشفى 57357، على زيارة الفنانة شيرين له، قائلا: "بحبها جدا، وكنت فرحان أوي، وحسابها على فيسبوك معايا، بس مدتنيش رقمها".

وأضاف ياسر، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم السبت: "كنت متوقع أنها تيجي بعد ما سمعتني لأني حاولت أبعتلها كتير رسائل وكنت منتظر الرد، وزيارتها رد كافي بالنسبالي، ويا ريت الشعب كله يشكرها على زيارتي".

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وعلقت الفنانة شيرين على زيارتها: "الفنان اللي مبيعملش عمل إنساني بيبقى ناقصه كتير أوي، مؤكدة: أغنية كده يا قلبي بقت أحلى كتير بعد غنائها مع شريف".