«محلية البرلمان» تحدد ثلاث جلسات لمناقشة 17 طلب إحاطة منتصف مايو

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حددت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ثلاث جلسات لنواب البرلمان لمناقشة 17 طلب إحاطة، منتصف مايو الجاري، بشأن خدمات مقدمة لدوائرهم ومشكلات عامة.

وأدرجت اللجنة طلبات الإحاطة الخاصة بالجلسة الأولى وهى الطلب المقدم من النائب أمل زكريا، بشأن إنشاء كوبري علوى بمركز أبو حمص وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، ومعاناة أهل المركز يوميا في مداخل ومخرج المركز، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن عدم رصف طريق الفاخورة ببولين، كفر الدوار وطريق زهرة الذي يربط بين مركزي كفر الدوار وأبو حمص، والطرق الترابية بمركز كفر الدوار، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أمل زكريا، بشأن تدني خدمات رصف الطرق وتهالك الطرق داخل المدن والقرى بمحافظة البحيرة.

ويناقش النواب خلال الجلسة الثانية طلب الإحاطة المقدم من النائب أمل زكريا، بشأن سياسية وخطة محافظة البحيرة للاستفادة بالأراضي المهدرة لشركة الغزل والنسيج ببندر كفر الدوار، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عصام الصافي، بشأن أوضاع أراضي الدولة بنطاق مدينة وادي النطرون وقيام محافظة البحيرة بإهدار المال العام، وطلب الإحاطة المقدم من النائبين محمد صلاح خليفة، وخالد أبو خطيب، بشأن تحويل عدة قري تابعة لقري الخريجين مراقبة طيبة وغرب النوبارية ومركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة إلى وحدات محلية قروية لانطباق الشروط القانونية عليها، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أمل زكريا، بشأن التعدي على أملاك الدولة وتقاعس القيادات في اتخاذ الإجراءات التي تحمي أملاك الدولة، وبالأخص بمراكز إدكو ورشيد ووادي النطرون وكفر الدوار محافظة البحيرة.

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وينظر نواب اللجنة خلال الجلسة الثالثة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أمل زكريا، بشأن سياسية محافظة البحيرة في تنظيم مرور التوكتوك وعدم وجود معايير لسائق هذه الدراجة البخارية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن ضم بعض قرى منطقة شمال التحرير من محافظة الجيزة إلي محافظة الإسكندرية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن ضم قرى أبيس الرابعة التابعة لمحافظة البحيرة إلى محافظة الإسكندرية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامي، بشأن إلغاء غرامات بدل الانتفاع الخاصة بأرض أملاك الدولة من عام 1992 حتي عام 2006، وذلك بمركز الدلنجات محافظة البحيرة.

ويستكمل النواب أعمال الجلسة الثالثة بنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، بشأن توقف أعمال التنمية المطلوبة لقرية جعيف – مركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة، علماً بأنها ضمن قرى البرنامج الرئاسي الذي يرعاه رئيس الجمهورية فضلاً عن كونها من القرى الأكثر احتياجاً، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أمل زكريا، بشان تدني خدمات الصرف الصحي بقري محافظة البحيرة وخاصة قرية بركة غطاس وقرية الطود، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الهادي بعجر، بشأن توقف العمل في مشروع الصرف الصحي لمركز ومدينة بدر محافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أمل زكريا، بشأن تدني خدمات شركة مياه الشرب وشركة الكهرباء بقري محافظة البحيرة.

وتختم لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب أعمالها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود عمارة، بشأن عمل البروتوكول الذى تم بين محافظة البحيرة وشركة كهرباء البحيرة لتحصيل قيمة جمع القمامة على فاتورة الكهرباء، وطلب الإحاطة المقدم من النائب معتز بالله النجار، بشأن تكدس مقابر دمنهور والبحث عن مكان آخر بديل.