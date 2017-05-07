مصطفى بكري يفتح النار على الحكومة: «شريف إسماعيل مش مسيطر»

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه ربما يتم تأجيل تصويت مجلس النواب على قانون الاستثمار، مؤكدا أنه لا يوجد انسجام بين أعضاء مجلس الوزراء.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، ببرنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" : " رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، غير حاسم في حسم الخلاف بين الوزراء، مؤكدا أن حكومة بهذا الشكل ستثير الكثير من المشاكل للشعب".

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وتابع: "نحن أمام حالة من التخبط ما كان لها أن تتم، اغلب وزراء الحكومة اعترضوا على منح سحر نصر، وزيرة الاستثمار صلاحيات في تخصيص الأراضي"، موضحا أن الكل يريد أن يحافظ على اختصاصه بصرف النظر عن مصلحة البلد.

واستكمل: "فليس معقول أن يتحدث البعض عن المناطق الحرة الخاصة ولا يتحدث عن العمال بها، فـ 83 آلف عامل ومصالحهم مرتبطه بهذه المناطق.. الخلاف بين الوزراء سينعكس بالسلب على مصالح الشعب المصري".