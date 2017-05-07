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"السياحة مستقبلنا".. حملة قومية لتوعية العاملين بالقطاع

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"السياحة مستقبلنا".. حملة قومية لتوعية العاملين بالقطاع "السياحة مستقبلنا".. حملة قومية لتوعية العاملين بالقطاع

مصراوي Masrawy

هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة

كتب- مصطفى المنشاوي:

أطلق هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة، بالتعاون اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، والدكتور ماجد نجم القائم بالأعمال رئيس جامعة حلوان، اليوم السبت، الدورة الأولي للتوعية السياحية للعاملين بمجال السياحة تحت شعار "السياحة مستقبلنا".

وقال الدميري في بيان له، إن فعاليات الدورة الأولى ستبدأ غدا الأحد، فى قاعة المؤتمرات "خوفو" بمحافظة الجيزة، وتستمر لمدة 15 يوم تستهدف 200 عاملًا من الخيالة والخرتية، والباعة الجائلين والجمالة بمنطقة أهرامات الجيزة من اجمالي 1400عامل، لرفع مستوى الوعى السياحى لديهم ويتم استكمال الدورات فور انتهاء شهر رمضان المعظم.

وأوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن المتدرب يحصل على 25 جنيها حافزًا يوميا، وشهادة معتمدة باجتياز الدورة، ويتم إدراج نسخة من الشهادة بالمحافظة التابع لها، حتى يتمكن من تجديد التراخيص، مشيرا إلى إطلاق الحملة فى العديد من المحافظات السياحية، كمنطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان.

وأكد الدميري أهمية الحملة التي تأتي انطلاقاً من الدور المنوط للهيئة في تنشيط الحركة السياحية من خلال اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الإسهام في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى وايماناً من الهيئة بأهمية رفع الوعي السياحي لدي العاملين بالمجال السياحي والمتعاملين مع السائح بشكل مباشر.

وأضاف، أنه يتمنى أن تكون هذه الحملة نواة لحملة قومية أكبر تتبناها كافة اجهزة الدولة، وكافة وسائل الإعلام لرفع وعي الشعب المصري كله بكيفية التعامل مع السائح و تعريفه بأهمية السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومى، وتوعيته بأهمية الحفاظ على المناطق الأثرية و السياحية.

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