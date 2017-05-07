بالصور.. افتتاح تطوير شارع عبدالسلام عارف في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

افتتح محافظ بني سويف المهندس شريف محمد حبيب، مساء اليوم السبت، تطوير شارع عبدالسلام عارف وجزء من طريق الكورنيش في مدينة بني سويف، بعد انتهاء أعمال تطويرهما، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 6 ملايين جنيه، بطول 1.8كم في المسافة من ميدان الزراعيين حتى الكورنيش، ومسافة 500 متر على جانبي طريق الكورنيش.

وقال ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل ببني سويف، لـ"مصراوي"، إن أعمال التطوير تضمنت اإزالة الأرصفة القديمة، والتي كان يصل عرضها في بعض المناطق إلى 8 أمتار، وكانت تتضمن إشغالات من محال ومقاهي، وتمت إضافة أكثر من 5 أمتار من هذه الأرصفة إلى كل اتجاه من اتجاهي الشارع لتوسعته، ليصل عرض الاتجاه الواحد إلى 12.5متر.

وأضاف: "تم تدشين محاور ودورانات مرورية، وإنشاء ميدان مقابل لمستشفى التأمين الصحي لتسيير الحركة المرورية في هذا الجزء الذي يتقاطع مع طريق الكورنيش، حيث تضمنت أعمال التطوير أيضًا تجميل وتشجير الشارع وتركيب انتركوك بالجزيرة الوسطى والأرصفة بدلاً من البلاطات الأسمنتية، فضلاً عن تركيب النجيل الطبيعي وأحواض زرع ولمبات ليد كهربائية وإضاءة ديكورية".

وقال محافظ بني سويف، على هامش الافتتاح، إن الخطة الاستثمارية لنشاط رصف الطرق هذا العام تستهدف رصف وإعادة رصف 44 طريقًا بأطوال 64 كم، و30 شارعًا بأطوال 14كم باعتمادات تصل إلى 59 مليون جنيه، من الخطة الاستثمارية.​