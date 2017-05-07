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فيديو| انهيارات أرضية في طرق جمعية لاستصلاح الأراضي بالدقهلية

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فيديو| انهيارات أرضية في طرق جمعية لاستصلاح الأراضي بالدقهلية فيديو| انهيارات أرضية في طرق جمعية لاستصلاح الأراضي بالدقهلية

التحرير

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تسود حالة من الغضب بين المزارعين التابعين لجمعية الجهاد لاستصلاح الأراضي، بمركز بلقاس، محافظة الدقهلية، بسبب تهالك الطريق، التابعة للجمعية، وحدوث انهيارات أرضية بها، والتي تخدم 5 آلاف فدان.

قال محمد الشربيني، عضو مجلس الإدارة بالجمعية الجهاد: "شبكة الطرق التابعة للجمعية تم إنشائها منذ 10 سنوات على حساب المزارعين وأصحاب الحيازات، لربط الأراضي التابعة للجمعية، بطريق (المنصورة- جمصة) السريع والطريق الدولي الساحلي، لتسهيل عملية نقل المحاصيل الزراعية من الأراضي".

وأضاف الشربيني: "شبكة الطرق مجهزة للاستخدام من سيارات النقل الخفيفة والمتوسطة، وليست مؤهلة للاستخدام من سيارات النقل الثقيل، خاصة إذا كانت محملة بالبضائع".

وأوضح: "فوجئنا منذ شهرين تقريبا بلجوء سيارات النقل الثقيل المحملة بالبضائع من المنطقة الصناعية بمدينة جمصة، لاستخدام شبكة الطرق الخاصة بجمعية الجهاد، للهروب من ميزان الطريق الموجود على الطريق الدولي الساحلي، عند مدخل طريق (جمصة- المنصورة) السريع، ما تسبب في حدوث تصدعات وانهيارات خطيرة بأكثر من موضع على الطرق الأربعة المكونة للشبكة".

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وذكر ربيع سليمان، صاحب أرض: "شبكة الطرق التي تخدم أراضينا أقمناها على نفقتنا الخاصة لتسهيل عمليات نقل المحاصيل وبيعها، وليس من حق المنطقة الصناعية استخدامها".

وتابع سليمان: "على الرغم من الشكاوى المتكررة من أصحاب الحيازات إلى مجلس مدينة ومركز بلقاس وديوان عام محافظة الدقهلية والمسئولين بالمنطقة الصناعية، من تراجع حالة الطرق التابعة للجمعية، وظهور انهيارات خطرة بها، إلا أننا لم نجد أي استجابة من المسئولين، فسيارات النقل الثقيل الهاربة من ميزان الطريق ما زالت تستخدم طرقنا، ولم تتدخل أي جهة لصيانة الطرق المنهارة"، مهددا بقيام المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية بغلق مدخل الطريق.

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