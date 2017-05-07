برلماني يهاجم وزير الصحة: يجامل بعض النواب و«بيعملهم ألف حساب»

التحرير

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هاجم النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بسبب ما أسماه "مجاملة بعض النواب في الخطة الاستثمارية لتطوير وتجهيز المستشفيات مستطردا"، قائلا: "بيعملهم ألف حساب".

وأوضح حسنين، في تصريحات لـ"التحرير"، أن وزير الصحة أدرج بعض المستشفيات في الخطة الاستثمارية ٢٠١٦ - ٢٠١٧ ببعض الدوائر، مجاملة لبعض النواب الذين وصفهم حسنين بأنهم على "رأسهم ريشة"، على حساب دوائر أخرى تفتقر وجود مستشفيات تصلح لتقديم أي خدمة طبية للمرضى.

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وأشار حسنين إلى أن المستشفيات الموضوعة في الخطة الاستثمارية والتي أطلعنا عليها بمجلس الوزراء غير التي تنفذ فعليا بالمحافظة، لافتا إلى أنه يتم تطوير مستشفيات بعض الدوائر رغم وجود مستشفى بديل أو مراكز في حين يعاني ما يقرب من ١٠ ملايين نسمة بالخصوص والخانكة من عدم وجود مستشفى تخدمهم.

وأكد النائب، أنه سيتقدم باستجواب بالمجلس غدا، للمطالبة بسحب الثقة من وزير الصحة ومساءلته بشأن ما حدث في الخطة الاستثمارية للمستشفيات ومسؤوليته عن تدهور القطاع الصحي بالمحافظة.