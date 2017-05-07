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فيديو| «أديب»: «عاوزين وجوه جديدة تترشح أمام السيسي»

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فيديو| «أديب»: «عاوزين وجوه جديدة تترشح أمام السيسي» فيديو| «أديب»: «عاوزين وجوه جديدة تترشح أمام السيسي»

التحرير

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طالب الإعلامي عمرو أديب، بوجود وجوه جديدة في الانتخابات الرئاسية، أمام الرئيس عبدالفتاح ، في انتخابات الرئاسة 2018، قائلا: "عايزين مرشحين بجد مش بروباجندا ونشوف مناظرات بينهم كده". 

وقال أديب، خلال برنامج"كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "بقترح إننا نختار واحد الشعب شايفه كويس، بالطول بالعرض لازم يكون فيه شخصية مدنية هترشح نفسها أمام الرئيس السيسي".

وتابع: "مينفعش كل واحد ينوي الترشح يبقي إخوان وحمدين عمره ما كان مع الإخوان وكان معانا في 30 يونيو، الإعلام مقطع المستشار هشام جنينة وحمدين من ساعة ما أعلنوا ترشحهم، هنعمل ايه ما تسيبوا الناس شوية وبلاش تقطيع".

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واختتم قائلا: "كده مينفعش ولازم حد ينزل قدام السيسي، كده مش هيبقي أمامنا إلا الاستفتاء".

 

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التحرير

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