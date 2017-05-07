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رسميًا.. ناسيونال ماديرا يودع الدوري البرتغالي

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رسميًا.. ناسيونال ماديرا يودع الدوري البرتغالي رسميًا.. ناسيونال ماديرا يودع الدوري البرتغالي

التحرير

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ودع فريق ناسيونال ماديرا، الدوري البرتغالي، رسميًا، بعد تعادله مع نظيره بوافيستا، (2-2)، في المواجهة التي جمعت بينهما بالجولة الـ32 من البطولة.

سجل ميزجا هدف ماديرا الأول في الدقيقة الـ28 قبل أن يتعادل ميديروس في الدقيقة الـ36 لبوافيستا، وفي الدقيقة الـ42 أضاف حمزاوي الهدف الثاني لماديرا، قبل أن يعود إسبينيو ويسجل هدف التعادل لأصحاب الأرض من ضربة جزاء.

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بهذه النتيجة يتذيل ماديرا ترتيب الدوري بـ21 نقطة بفارق 8 نقاط عن مورينيزي السادس عشر الناجي من الهبوط حتى الآن، مع تبقي مباراتين على نهاية الدوري البرتغالي.

وشارك اللاعب المصري أحمد السيد (زيزو)، كأساسي حتى نهاية المباراة.

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التحرير

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