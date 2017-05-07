ريال مدريد يُذل غرناطة برباعية في «الليجا»

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حقق ريال مدريد، فوزًا كبيرًا على نظيره غرناظة، برباعية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب نويفو لويس، لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

بادر الريال بالتهديف في الدقيقة الـ3 عن طريق اللاعب خميس رودريجيز، ليعود اللاعب مرة أخرى للتهديف في الدقيقة 11، ثم يأتي الفارو موراتا ويحرز الهدف الثالث للريال، ثم تضيف كتيبة زيدان الهدف الرابع عن طريق موراتا في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

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بهذه النتيجة يرفع الريال رصيده لـ84 نقطة في المركز الثاني بجدول المسابقة، فيما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 20 في المركز قبل الأخير بالمنافسة.