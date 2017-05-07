بالصور.. استقبال حافل لمحمد صلاح في «ميلانو»

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لقى محمد صلاح، لاعب نادي روما الإيطالي ومنتخب مصر، استقبال حافل لدى وصوله إلى مدينة ميلانو مع فريقه، استعدادًا لمواجهة ميلان مساء غدٍ الأحد، على ملعب سان سيرو، في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي (كالتشيو).

وحرص مستقبلي بعثة روما في محطة قطارات مدينة "ميلانو" على التقاط الصور التذكارية مع محمد صلاح والحصول على توقيعه.

ويسعى محمد صلاح لقيادة روما نحو تحقيق الفوز على ميلان في أحد لقاءات كلاسيكو الكرة الإيطالية، للحفاظ على آماله في إنهاء الموسم بوصافة الكالتشيو المؤهلة لدور المجموعات مباشرة بالنسخة القادمة من مسابقة دورى أبطال أوروبا.

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ويحتل روما المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، خلف نابولي الذى ارتقى للمركز الثاني برصيد 77 نقطة بعد فوزه اليوم على كالياري بنتيجة (3–1)، بينما يحتل ميلان المركز السادس برصيد 59 نقطة.