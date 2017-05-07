ثلاثي «MSN» يسجل الهدف رقم 100 للمرة الثالثة على التوالي

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تمكن ثلاثي برشلونة الهجومي «MSN»، من تسجيل 4 أهداف في شباك فياريال، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «كامب نو»، لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسباني، أن ثلاثي هجوم البلوجرانا تجاوز الـ100 هدف للموسم الثالث على التوالي، بعد أن سجل البرغوث الأرجنتيني الهدف الثاني في مرمى فياريال، وكان نيمار قد سجل الهدف الأول في المباراة.

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وتابعت: «في أول موسم لهذا الثلاثي في برشلونة سجلوا 122 هدفًا، وذلك في موسم 2014-2015، وفي الموسم الماضي سجلوا 131 هدفًا، وهذا الموسم وصلوا إلى الهدف 101 قبل 3 مباريات على نهاية الموسم، مبارتين في الدوري ونهائي كأس ملك إسبانيا».

وسجل ميسي أكثر من نصف الأهداف برصيد 51 هدفًا، و34 هدفًا للويس سواريز، و16 هدفًا للبرازيلي نيمار مقسمة على كل البطولات.