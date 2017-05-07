اشتباكات دموية قبل مباراة نهائي كأس اليونان

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وقعت اشتباكات عنيفة، قبل انطلاق مباراة نهائي كأس اليونان، بين آيك آثينا وباوك سالونيك، مساء اليوم السبت، والتي بدأت بعد نحو ساعة من موعدها.

وقد تسببت المشاجرات التي نشبت بين جماهير الفريقين، في وقوع عدد كبير من المصابين، وتم نقل العديد منهم للمستشفى.

بدأت المناوشات في الممر المؤدي للملعب والذي كان يخلو من قوات الشرطة، قبل أن تستمر وتمتد حتى داخل الملعب بين الجماهير المتعصبة من الطرفين، الذين تبادلوا إلقاء الكراسي على بعضهم البعض.

وقامت قوات مكافحة الشغب بقذف القنابل المسيلة للدموع، واحتاجت لأكثر من نصف ساعة من أجل السيطرة على الموقف وإعادة الهدوء للأجواء.

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وكانت إقامة المباراة محل شك حتى يوم أمس، لأن اللجنة المنظمة للمباراة لم تستوف الشروط اللازمة، حيث أن الكراسي والبوابات لم تكن مرقمة بعد.

ومن جانبه، اقترح وزير الرياضية اليوناني تأجيل اللقاء، قبل أن يتم الاستقرار على إقامتها، بعد ساعات من المفاوضات بين الناديين والاتحاد.