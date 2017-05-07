عاصم حماد: سعيد بلقب الدوري لكن الموسم لم ينتهِ

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عبر عاصم حماد، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بانتهاء الدوري بتتويج الفريق بلقب البطولة.

وقال في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الموسم لم ينته حتى الآن لدى الجهاز الفني واللاعبين بسبب مباريات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

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وأوضح أن الفريق قدم موسمًا شاقًا للغاية وتوج خلاله بالعديد من البطولات، ومازال يبحث عن الفوز ببطولة كأس مصر للحصول على العلامة الكاملة بالفوز بكل البطولات التي شارك بها في الموسم الجاري، بعد التتويج ببطولات كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري وكأس السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية.