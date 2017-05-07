«وايت نايتس» تهاجم لاعبي الزمالك: «العاهرة فقط تلعب من أجل المال»

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هاجمت رابطة ألتراس «وايت نايتس» لاعبي الزمالك، بسبب تراجع أداء ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة بالدوري، والتي كانت أخرها التعادل السلبي أمام الإسماعيلي في الجولة الماضية من عمر المسابقة.

ونشرت رابطة «وايت نايتس» عبر صفحتها الرسمية علي موقع «فيسبوك» صورة للافتة قامت بوضعها أمام فندق إقامة الزمالك في التجمع الخامس، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، مكتوب عليها: «العاهرة فقط تلعب من أجل المال».

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كما علقت الرابطة على الصورة: «عايزين لعيبة رجالة مش لعيبة عالة.. من أمام فندق "الموظفين" بنادي الزمالك».

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاولون غدًا الأحد، على ملعب «بترو سبروت»، لحساب الجولة الـ28 من الدوري الممتاز.

يذكر أن الفريق الأبيض يحتل المركز الثالث في جدول المسابقة، برصيد 48 نقطة خلال 27 مباراة.