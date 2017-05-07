أخبار عاجلة

الأخبار - dmc تلتقي عدداً من الناخبين الفرنسيين خلال التصويت فى الإنتخابات الفرنسية -
الأخبار - السلطات الفرنسية : نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار 28.3% -
4 ملايين جنيه لإنشاء صرف صحي ووحدة محلية بالوادي الجديد -
بالأسماء.. تعيينات جديدة بعدد من المعاهد الصناعية والهندسية الخاصة -
ضبط هارب من تسديد 5 ملايين جنيه وتنفيذ ١٧ حُكمًا قضائيًا بالسيدة زينب -
هل يحق للمستبعدين من رئاسة الهيئات القضائية الطعن على قرارات الرئيس؟ -
تعرف على أسعار السلع الرمضانية في السلاسل التجارية الكبرى -
صور| «الأطباء» تطعن على قانون التأمين الصحي أمام مجلس الدولة -
مختار جمعة يوافق على تعديلات قانون إنشاء «هيئة الأوقاف المصرية» -
«برلمانية الوفد»: إعادة المداولة على قانون الاستثمار يكسر إرادة البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«وايت نايتس» تهاجم لاعبي الزمالك: «العاهرة فقط تلعب من أجل المال»

Google+ Print
«وايت نايتس» تهاجم لاعبي الزمالك: «العاهرة فقط تلعب من أجل المال» «وايت نايتس» تهاجم لاعبي الزمالك: «العاهرة فقط تلعب من أجل المال»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هاجمت رابطة ألتراس «وايت نايتس» لاعبي ، بسبب تراجع أداء ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة بالدوري، والتي كانت أخرها التعادل السلبي أمام الإسماعيلي في الجولة الماضية من عمر المسابقة.

ونشرت رابطة «وايت نايتس» عبر صفحتها الرسمية علي موقع «فيسبوك» صورة للافتة قامت بوضعها أمام فندق إقامة الزمالك في التجمع الخامس، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، مكتوب عليها: «العاهرة فقط تلعب من أجل المال».

شاهد أيضا

كما علقت الرابطة على الصورة: «عايزين لعيبة رجالة مش لعيبة عالة.. من أمام فندق "الموظفين" بنادي الزمالك».

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المقاولون غدًا الأحد، على ملعب «بترو سبروت»، لحساب الجولة الـ28 من الدوري الممتاز.

يذكر أن الفريق الأبيض يحتل المركز الثالث في جدول المسابقة، برصيد 48 نقطة خلال 27 مباراة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الزمالك يستهدف اصطياد ذئاب الجبل في المواجهة الـ68

الزمالك يستهدف اصطياد ذئاب الجبل في المواجهة الـ68

8 الصبح - إيناسيو يبحث عن "جاسوس الزمالك" ويتوعده بالتجميد

8 الصبح - إيناسيو يبحث عن "جاسوس الزمالك" ويتوعده بالتجميد

شاهد| حسام حسن: الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة

شاهد| حسام حسن: الأهلي والزمالك أقوى من اتحاد الكرة

القاهرة أبوظبي - حسام حسن: مستعد لتدريب الأهلي أو الزمالك

القاهرة أبوظبي - حسام حسن: مستعد لتدريب الأهلي أو الزمالك