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التموين: طرح 53 ألف طن لحوم ودواجن خلال شهر رمضان

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التموين: طرح 53 ألف طن لحوم ودواجن خلال شهر رمضان التموين: طرح 53 ألف طن لحوم ودواجن خلال شهر رمضان

مصراوي Masrawy

ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة والتجارة ال

كتبت- سحر عزام:

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ستطرح 15 ألف طن لحوم حية ومجمدة، و38 ألف طن دواجن وكميات كبيرة من السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف رمضان- في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "Ten" مساء السبت- أنه لن تحدث اختناقات في السلع الأساسية سواء في شهر رمضان أو قبله أو بعده وذلك في إطار حرص الحكومة على زيادة المعروض من السلع ليتناسب مع الطلب وللمساهمة في خفض الأسعار.

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى الوزارة، كشف حساب شهري لتقدير كل المصروفات من السلع التموينية، وذلك بعد إتاحة سلعتي السكر والزيت على البطاقات التموينية والأزر لمن يرغب من المواطنين، لافتًا إلى إن الاحتياطات من السلع التموينية خلال شهر مايو كافية.

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