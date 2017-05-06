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بالفيديو- ضبط نصف طن حشيش في "براميل مخلل" بميناء الدخيلة

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بالفيديو- ضبط نصف طن حشيش في "براميل مخلل" بميناء الدخيلة بالفيديو- ضبط نصف طن حشيش في "براميل مخلل" بميناء الدخيلة

مصراوي Masrawy

ضبط نصف طن حشيش

كتبت- سحر عزام:

عرض الإعلامي معتز الدمرداش، مقطع يظهر محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش داخل براميل مخلل بميناء الدخيلة.

وقال اللواء معتز توفيق، مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات- في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" مساء السبت- إن معلومات وردت للإدارة في الإسكندرية عن تشكيل عصابي مكون من شخصين، واحد أردني الجنسية والآخر مصري، عن استيرادهم حاوية من لبنان تحتوي على مخدر الحشيش في قاع سحري ببراميل المخلل.

وأشار مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى ضبط أفراد التشكيل في كمين بالتعاون مع سلطات الجمارك في الدخيلة بالإسكندرية، لافتًا إلى إن أفراد التشكيل أطلقوا على الحشيش أسماء، وهي هيفاء، وإليسا، والنخلة الذهبية ونواعم كماركات للتجار عند البيع.

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