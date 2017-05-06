إصابة سيدتين في انهيار جزئي بعقار في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيبت سيدتان، مساء اليوم السبت، في انهيار جزئي بعقار سكني في حي العرب بمحافظة بورسعيد.

وأوضح أيمن جابر، مسؤول طوارئ الصحة، أنه تلقى إشارة من مستشفى بورسعيد العام (الأميري) بوصول هناء محمود ‏إسلام - 50 سنة، مصابة في قدمها اليمنى، ورقية همام محمد - 27 سنة، مصابةً بكسر في الكاحل الأيسر، إثر انهيار جزء من عقار عليهما في تقاطع شارعي أوجينا وإبراهيم توفيق في حي ‏العرب‏.

أشار مسؤول الطوارئ إلى نقل المصابتين إلى المستشفى بواسطة الإسعاف، لافتًا إلى أن حالتهما الصحية مستقرة.​