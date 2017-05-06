حاتم زكريا: أجرينا تعديلات طفيفة على "قانون الصحافة والإعلام"

كتبت- هاجر حسني:

قال حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أعضاء المجلس أجروا تعديلات طفيفة على قانون الصحافة والإعلام خلال اجتماع اليوم السبت، مضيفًا: "معظم التعديلات كانت تتعلق بالصياغة وليس تعديلات جوهرية".

وأضاف زكريا لمصراوي، أن القانون متوافق عليه بشكل كبير ولا يوجد خلافات عليه، وسيتم صياغة التعديلات غدًا لمناقشتها بحضور مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس، الإثنين المقبل في البرلمان.

وتابع: "كان هناك توافق على المادة الخاصة بالمعاش ٦٠ عامًا، والقانون جيد ويعود بالنفع على الجماعة الصحفية ككل".