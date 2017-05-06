مكرم محمد أحمد: لدينا ملاحظات على ١٢ مادة من قانون "الصحافة والإعلام"

كتبت- هاجر حسني:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، إن المجلس أنهى في اجتماعه اليوم السبت، النقاش حول قانون تنظيم الإعلام.

وأضاف مكرم لمصراوي، أن الأعضاء كان لهم ملاحظات على ١٢ مادة من ضمن ١٢٨ مادة، لافتًا إلى أن جميع الملاحظات كانت تتعلق بالضبط القانوني للغة المواد، بجانب ٤ مواد خاصة بالمجلس تم وضع ملاحظات عليها.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام: "ستصل هذه التعديلات إلى مجلس النواب الاثنين المقبل، في ضوء هذه الملاحظات التي خرجنا بها من الاجتماع".