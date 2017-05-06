فيديو| «الحسيني»: «بتشتموا حمدين صباحي ليه؟»

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استنكر الإعلامي يوسف الحسيني، الهجوم على مرشح الرئاسة السابق، حمدين صباحي، قائلا: "بتشتموه ليه؟.. هو كان حمدين شتم مين؟".

وتابع الحسيني، خلال "بتوقيت القاهرة" المذاع على قناة "on live": "تخوين حمدين هيكون لصالح مين يعني؟ تعاون مع الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة، مش حمدين ده اللي كان موجود بعد الانتخابات الرئاسية بعد انتخابات شفيق ومرسي وكان رمز للمعارضة".

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وتابع: "كل واحد من حقه يقول اللي هو عايزه، براحة شوية ومحدش يسمع كلام مذيعين وخلاص، اللي يقولك معارض وطني نسمع كلامه وخلاص".