إحالة واقعة كونترول مدرسة أولاد صقر الثانوية بنات للتحقيق

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إحالة واقعة كسر أقفال وفتح أبواب غرفة كونترول الصف الأول الثانوي العام بمدرسة أولاد صقر الثانوية بنات، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالإدارة التعليمية و المديرية تمهيدا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ومن جانبه، أوضح هشام السنجري، وكيل وزارة التربية و التعليم بالشرقية، أنه تداركاً للموقف تم إلغاء أسئلة امتحانات هذه المواد وسحبها من جميع المدارس الثانوية العامة التابعة للإدارة التعليمية بأولاد صقرر والتحفظ عليها بالإدارة وطبع النسخة الاحتياطية لهذه المواد وفقاً للمواعيد المحددة بجدول الامتحانات وتسليمها يومياً أولاً بأول من الإدارة التعليمية.

شاهد أيضا

يذكرأنه في تمام الساعة 7 و45 دقيقه صباح اليوم تم اكتشاف كسر أقفال وفتح باب غرفة كونترول الصف الأول الثانوي بالمدرسة الثانوية بنات، وتم إخطار مديرية التربية و التعليم وإبلاغ الجهات الأمنية للتحقيق بالواقعة و اتخاذ اللازم.