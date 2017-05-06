«موسى» عن قانون الاستثمار: «مينفعش نجامل على حساب الدولة»

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ناشد الإعلامي أحمد موسى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لحل أزمة قانون الاستثمار، قائلا: "مينفعش نجامل على حساب الدولة؟".

وقال موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" :"إحدى مواد قانون الاستثمار الجديد منحت وزير الاستثمار الحق في إعطاء الأراضي دون موافقة رئيس الوزراء".

وتابع: "بتجاملوا مين عرب ولا أجانب!.. اعملوا حاجة محترمة، القانون لو مشي قول عليه السلام، ولازم نحط اللمبة الحمراء".

وطالب موسى، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بإعادة الاختصاصات الكاملة لرئيس الوزراء في قانون الاستثمار الجديد.