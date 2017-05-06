فيديو| محمد يوسف يكشف خطة تدعيم بتروجيت للموسم الجديد

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قال محمد يوسف، المدير الفني لبتروجيت، إنه سعيد بأداء لاعبي فريقه أمام مصر المقاصة «القوي وصاحب المركز الثاني ببطولة الدوري»، مشيرًا إلى أن الفوز بالمباراة في غاية الأهمية.

وكشف «يوسف» خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «dmc sports»، عن اتفاقه مع مجلس إدارة ناديه، على تدعيم الفريق بعناصر من دوري القسم الثاني، مع الإبقاء على معظم لاعبي الفريق الحالي.

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وتغلب بتروجيت، على ضيفه، مصر المقاصة، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب «ستاد السويس الجديد»، لحساب الجولة الـ28 ببطولة الدوري الممتاز.