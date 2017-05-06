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فيديو| محمد يوسف يكشف خطة تدعيم بتروجيت للموسم الجديد

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فيديو| محمد يوسف يكشف خطة تدعيم بتروجيت للموسم الجديد فيديو| محمد يوسف يكشف خطة تدعيم بتروجيت للموسم الجديد

التحرير

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قال محمد يوسف، المدير الفني لبتروجيت، إنه سعيد بأداء لاعبي فريقه أمام المقاصة «القوي وصاحب المركز الثاني ببطولة الدوري»، مشيرًا إلى أن الفوز بالمباراة في غاية الأهمية.

وكشف «يوسف» خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة « sports»، عن اتفاقه مع مجلس إدارة ناديه، على تدعيم الفريق بعناصر من دوري القسم الثاني، مع الإبقاء على معظم لاعبي الفريق الحالي.

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وتغلب بتروجيت، على ضيفه، مصر المقاصة، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب « السويس الجديد»، لحساب الجولة الـ28 ببطولة الدوري الممتاز. 

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التحرير

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