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الخطيب: حسن حمدي قدوة.. وحافظ على مبادئ الأهلي

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الخطيب: حسن حمدي قدوة.. وحافظ على مبادئ الأهلي الخطيب: حسن حمدي قدوة.. وحافظ على مبادئ الأهلي

التحرير

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أكد محمود الخطيب، نجم النادي الأهلي ومنتخب السابق، أن حسن حمدي قدوة ورجل يستحق التكريم عن جدارة.

وأكد «بيبو» أثناء كلمته في حفل تكريم حسن حمدي، رئيس الأهلي السابق، على سعادته بكل الوجوه والشخصيات الموجود، قائلًا «أنا لعبت مع الكابتن حسن.. كان ليبرو حريف وذكي ودي شخصيته في الإدارة ويجيد التصرف في الأمور.. اشتغلت معاه فترة طويلة.. وشفت حنكته وخبرته في إدارة الأمور.. قيمة كبيرة كلاعب ومدير كرة وعضو مجلس وأمين صندوق ونائب رئيس ورئيس».

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واختتم «حقق إنجازات لا مثيل لها.. الجميع يشعر بقيمة حسن حمدي.. قائد بمعني الكلمة وحافظ علي المبادئ.. أنا شخصيًا ضافلي كتير وأضاف للأهلي وبشكره».

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التحرير

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