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فيديو| إيهاب جلال عن مستقبله مع المقاصة: «لا أرغب في الرحيل»

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فيديو| إيهاب جلال عن مستقبله مع المقاصة: «لا أرغب في الرحيل» فيديو| إيهاب جلال عن مستقبله مع المقاصة: «لا أرغب في الرحيل»

التحرير

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استبعد إيهاب جلال، المدير الفني لمصر المقاصة، فكرة رحيله عن الفريق، وتولي تدريب النادي الإسماعيلي، كما تردد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه عقده يمتد لـ 3سنوات: «أي حديث في الأمر سيكون بموافقة النادي الفيومي».

وتابع «جلال» في تصريحاته عقب المباراة لقناة « sports»، «أرى أنه لا يجب عليا ترك الفريق، خاصة مع اقتراب مشاركته في إحدى بطولات إفريقيا للأندية في الموسم المقبل».

وعن رحيل نجوم الفريق في الصيف المقبل، أكد «جلال»، أن أكثر ما يهمه هو تركيز اللاعبين لآخر لحظة في الموسم الحالي، والانتظار حتى فترة الانتقالات،  للحديث عن العروض. 

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وابتعد المقاصة، خطوة عن المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد خسارته أمام بتروجيت بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب « السويس الجديد»، لحساب الجولة الـ28 ببطولة الدوري الممتاز. 

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التحرير

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