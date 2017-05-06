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لايبزيج يضمن المشاركة في دوري الأبطال بعد فوزه على هيرتا برلين برباعية

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لايبزيج يضمن المشاركة في دوري الأبطال بعد فوزه على هيرتا برلين برباعية لايبزيج يضمن المشاركة في دوري الأبطال بعد فوزه على هيرتا برلين برباعية

التحرير

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تغلب فريق لايبزيج على مضيفه هيرتا برلين، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على الملعب الأولمبي ببرلين، في إطار الجولة الـ32 من الدوري الألماني.

افتتج ويرنير التسجيل للضيوف في الدقيقة الـ11 من بداية المباراة، قبل أن يضيف ويرنير الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الـ54، وفي الدقيقة الـ85 قلص فريق هيرتا النتيجة عن طريق هدف سجله راني خضيره لاعب فريق لايبزيج في مرماه، قبل أن يعود سيلك ويسجل هدفين للضيوف في الدقيقة الـ89 والـ92.

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بهذه النتيجة يستمر فريق لايبزيج في وصافة الدوري الألماني برصيد 66 نقطة، وتجمد رصيد هيرتا برلين عند 46 نقطة في المركز الـ5.

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التحرير

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