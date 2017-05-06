محمد أبوهاشم يقرر مقاضاة الأزهر لعدم تعيينه رئيسا للجامعة

كتب ــ محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، رفع دعوى قضائية غدا الأحد ضد الأزهر الشريف، لعدم تعيينه رئيسا للجامعة خلفا للدكتور أحمد حسني.

وكلف الإمام الأكبر، الدكتور محمد المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، للقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، بناء على البيان الصادر من المركز الإعلامي للمشيخة أمس الجمعة.

وقال أبوهشام في تصريح لــ "مصراوي" اليوم السبت، إنه الأحق برئاسة جامعة الأزهر، لأنه أقدم النواب، متابعا: "كان من المفترض إسناد رئاسة الجامعة لي".

وقال الدكتور أحمد حسني رئيس جامعة الأزهر، إنه قدم اعتذاره للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب عن الاستمرار في منصبه، بعد وصفه أحد الأشخاص في مداخلة هاتفية في برنامج تليفزيوني بـ"المرتد عن الإسلام".​

وأضاف حسني في تصريحات لمصراوي: "أصدرت بيانا أول أمس الخميس، اعتذرت فيه عن ما بدر مني بأحد البرامج، متابعًا: " قدمت اعتذارًا مماثلا للأزهر الشريف".