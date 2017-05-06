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«تويوتا»: «لاند كروزر» أسرع سيارة دفع رباعي بالعالم

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«تويوتا»: «لاند كروزر» أسرع سيارة دفع رباعي بالعالم «تويوتا»: «لاند كروزر» أسرع سيارة دفع رباعي بالعالم

التحرير

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أعلنت شركة "تويوتا" اليابانية، أن سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الشهيرة "لاند كروزر" هي أسرع إصدار للدفع الرباعي في العالم.

وأتى تصريح الشركة اليابانية، بعدما نجحت "لاند كروزر" في قطع مسافة 515 كيلو مترا، خلال ساعة واحدة فقط، ما اعتبرته "تويوتا" رقما قياسيا لم يتم تحقيقه من قبل، حسبما ذكر موقع "ماي بان هاندل".

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وتمتلك السيارة رباعية الدفع الشهيرة محرك يستطيع ضخ قوة 2000 حصان، بعد أن عدلت الشركة المحرك الذي كان يضخ في النسخ السابقة 381 حصانا فقط.

وعدلت "تويوتا" نظام التعليق "العفشة" الخاص بـ"لاند كروزر" ليصبح أكثر اقترابا من الأرض، ما يقلل من تخلخل الهواء بداخله، ويسهل مهام المركبة في السير بسرعات عالية دون مقاومة من الهواء.

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التحرير

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