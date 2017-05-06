«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بإصدار جديد في أمريكا

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أبت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية، أن تودع سلسلة سيارتها الأشهر في العالم "لانسر"، إلا بطرح نسخة جديدة في الأسواق الأمريكية، لتكون آخر أعضاء العائلة الأشهر للشركة اليابانية على مستوى العالم.

وبحسب موقع "كار باظ"، فإن الشركة اليابانية تنوي طرح إصدار محدود جديد خاص بالسوق الأمريكي فقط، ليكون خير وداع لـ"لانسر"، التي لطالما اعتمدت عليها الشركة كسيارتها الرئيسية في الأسواق العالمية.

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وأعلنت الشركة أنها ستقوم بإيقاف كامل لسيارتها الشهيرة بمختلف إصداراتها خلال العام الجاري، لتضع نهاية لواحدة من أطول وأنجح الإصدارات لـ"ميتسوبيشي" في العالم.