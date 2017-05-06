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فيديو| الخياط لشيخ الأزهر: استنهض الهمم الشبابية لتصحيح الدين

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فيديو| الخياط لشيخ الأزهر: استنهض الهمم الشبابية لتصحيح الدين فيديو| الخياط لشيخ الأزهر: استنهض الهمم الشبابية لتصحيح الدين

التحرير

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طالبت الإعلامية أماني الخياط، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بما له من صلاحيات داخل المؤسسة باستنهاض الهمم الشابة الصغيرة القادرة على استعادة صحيح الدين.

وأضافت الخياط، خلال برنامج بين السطور، المذاع على قناة on live "التصحيح يجب أن يكون داخلي في البداية قبل أم يكون خارجي"، موضحة أن مرصد الأزهر به شغل حقيقي ومحاولة لاستحداث طبقة من العاملين داخل المؤسسة من الشباب الذى يتحدث اللغات والقادر على التعامل مع الفكر الجديد.

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وتابعت "الأزهر ليس أشخاص ولا أسماء ولكنه مؤسسة عريقة عمرها الآف السنين، وعلينا الحفاظ على استقرارها".

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التحرير

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