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ممثل شباب دعم مصر يطالب بتشديد الرقابة على منافذ دعم الجمعيات

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ممثل شباب دعم مصر يطالب بتشديد الرقابة على منافذ دعم الجمعيات ممثل شباب دعم مصر يطالب بتشديد الرقابة على منافذ دعم الجمعيات

التحرير

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عقد النائب مصطفى السلاب، ممثل ائتلاف دعم بالبرلمان، الملتقى الشبابي الأول لدعم المشاركة المجتمعية بمناطق شرق القاهرة، فى إطار سلسلة المؤتمرات المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة.

وعرض السلاب، خلال المؤتمر خطة مجلس النواب لدعم المشاركة المجتمعية، وتشديد الرقابة على الجهات التنفيذية المنوط بها تنفيذ برامج فيما يخص دعم الجمعيات التنموية والاجتماعية، وبناء جسور حوار بين السلطة التنفيذية والتشرعية من جهة والمجتمع المدنى والخاص من جهة اخرى.

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وأعلن السلاب، عن إنشاء صندوق تنمية مدينة الواحات مع رئاسة حى مدينة نصر، لافتا إلى أنه سيقوم بتقديم الدعم المادى والادارى للصندوق الذى يستهدف الارتقاء بمستوى المنطقة وتحسين الخدمات الأمنية والبيئية بها.

وأضاف ممثل ائتلاف دعم مصر بالبرلمان، أن تشجيع الشباب فى المناطق الأخرى على تطبيق مبادرات اجتماعية بما يتوافق مع ظروف واحتياجات مناطقهم ضمن أولوياته خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى هذا الملتقى لن يكون الأخير وإنما سيتم استكمال سلسلة مع باقى المناطق من أجل ربط السلطة التشريعية بتطلاعات المواطن.

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