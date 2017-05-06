نادية هنري: الإعفاء الضريبي للمستثمر الأجبني «جريمة»

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قالت عضوة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب نادية هنري، إن قانون الاستثمار الجديد، رغم خروجه بعد طول انتظار، إلا أن به مواد على مجلس الدولة أن لا يمر عليها مرور الكرام.

وانتقدت هنري في بيان اليوم السبت، نص القانون قائلة «حق مجلس الوزراء منح ميزة للمستثمر دون الاستناد إلى قواعد عامة ومجردة»، موضحة أن «الإعفاء الضريبي للمستثمر الأجنبي تنازل من مصر لمصلحة دولة أخرى».

وأضافت أن الدولة المصرية إذا منحت إعفاءً ضريبيا لمستثمر أجنبي في مصر «فكأنها تتنازل عن هذا الإيراد لصالح خزانة دولة المستثمر»، واعتبرت أن الإعفاء الضريبي للأجانب «جريمة في حق المواطن، لأنه ببساطة لو لم يدفعها لمصر سيدفعها في بلده الأصلي».

وأوضحت أن المادة 6 من القانون تحتاج إلى إعادة النظر مرة أخرى، والتي نصت على «وللمستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله من الخارج دون قيود، وبالعملة الأجنبية، وتملكه واستخدامه والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير أي بالقواعد القانونية المنظمة لعمليات الاندماج أو الاستحواذ، وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويلات النقدية المتمثلة بالاستثمار الأجنبي بحرية وبدون إبداء إلى أراضيها وإلى خارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر، كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير».

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وأشارت إلى أن حرف الواو الذي تم وضعه في أول جملة سيسمح بالتلاعب في هذه المادة داخل اللائحة التنفيذية، مضيفة: «ويؤسفني القول إن هذه المادة تثير الدهشة، لأن السياسة النقدية تدار من البنك المركزي فقط، وهو سلطه مستقلة في كل بلاد العالم».

ولفتت إلى أن القانون يشجع اقتصاد بلاد أخرى غير مصر، مضيفة «نحن نسعي للارتقاء بالاقتصاد المصرى وليس باقتصاد بلاد غير مصر».

وقالت إن التغييرات التي حدثت على القانون جذرية، وتمت على عجل وفي آخر وقت، لذا لا بد من إعادة قراءة التعديلات التي تمت قبل التصديق على القانون.