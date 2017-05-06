في أول قرار له.. «المحرصاوي» يحذر من تهنئته في الصحف والمجلات

التحرير

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أرسل الدكتور محمد المحرصاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، منشورًا للكليات يحذر فيه بعدم تقديم أي تهنئة له بالصحف والمجلات.

كان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرر أمس اليوم الجمعة، تكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، اعتبارًا من اليوم، وذلك بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس للجامعة وفقا للإجراءات المحددة قانونا.

وخاطب المحرصاوي، جموع الهيئات والمديريات التابعة للجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، بمنشور رسمي، حصلت «التحرير» على نسخة منه بعدم تقديم أي تهاني على وسائل الإعلام المختلفة.