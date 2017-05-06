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كوب واحد من هذا المشروب قبل النوم يزيل الكرش ويقضى على الدهون !

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كوب واحد من هذا المشروب قبل النوم يزيل الكرش ويقضى على الدهون ! كوب واحد من هذا المشروب قبل النوم يزيل الكرش ويقضى على الدهون !

كل أنثى تحلم بقوام جميل منحوت دون ترهلات أو دهون زائدة إلا أن العديد من النساء يعانين من تراكم في منطقة البطن والخصر وصعوبة التخلص منها فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك هذا المشروب الذى يساعد على رفع مستوى الحرق والتخلص من الدهون الزائدة.
 
الدكتور جمال الصقلي أخصائي الطب البديل قدم مكونات وموصفات المشروب للراغبات فى الحصول على قوام مثالى..
 

المكونات :

-ملعقة الشاي الأخضرالصيني 
-ملعقة النعناع الطازج 
-رشفة زنجبيل 
-رشفة قشر الرمان
 

طريقة التحضير :

يغلى المكونات مع كمية مناسبة من الماء ويصفى ويترك ليبرد حسب الرغبة المحببه للفرد يمكنه تناوله ساخن أو بارد ويشرب منه كوب قبل النوم وأخر على الريق إن أمكن فهذه المكونات تساعد فى سد الشهية والقضاء على الدهون الزائدة فى الجسم وزيادة معدل الحرق .
 
 
المصدر : صدى البلد

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كوب واحد من هذا المشروب قبل النوم يزيل الكرش ويقضى على الدهون !

كوب واحد من هذا المشروب قبل النوم يزيل الكرش ويقضى على الدهون !