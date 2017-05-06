أخبار عاجلة

الأخبار - السلطات الفرنسية : نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار 28.3% -
4 ملايين جنيه لإنشاء صرف صحي ووحدة محلية بالوادي الجديد -
بالأسماء.. تعيينات جديدة بعدد من المعاهد الصناعية والهندسية الخاصة -
ضبط هارب من تسديد 5 ملايين جنيه وتنفيذ ١٧ حُكمًا قضائيًا بالسيدة زينب -
هل يحق للمستبعدين من رئاسة الهيئات القضائية الطعن على قرارات الرئيس؟ -
تعرف على أسعار السلع الرمضانية في السلاسل التجارية الكبرى -
صور| «الأطباء» تطعن على قانون التأمين الصحي أمام مجلس الدولة -
مختار جمعة يوافق على تعديلات قانون إنشاء «هيئة الأوقاف المصرية» -
«برلمانية الوفد»: إعادة المداولة على قانون الاستثمار يكسر إرادة البرلمان -
فيديو| خبير دبلوماسي: الكويت لديها فائض مالي كبير ترغب في استثماره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«كاف» يخطر الأهلي بموعد مباراتي الوداد في دوري الأبطال

Google+ Print
«كاف» يخطر الأهلي بموعد مباراتي الوداد في دوري الأبطال «كاف» يخطر الأهلي بموعد مباراتي الوداد في دوري الأبطال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) النادي الأهلي، في خطاب رسمي، اليوم السبت، بموعد مباراته مع نظيره الوداد المغربي، في الجولتين الثالثة والرابعة، من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن المباراة الأولى ستقام يوم 4 يونيو المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما تحدد موعد مباراة الجولة الرابعة يوم 21 من نفس الشهر، والتي يستضيفها الوداد على ملعبه ووسط جماهيره.

شاهد أيضا

وتضم مجموعة الأهلي (الوداد المغربي - زاناكو الزامبي - القطن الكاميروني).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تعرف على أسعار السلع الرمضانية في السلاسل التجارية الكبرى

تعرف على أسعار السلع الرمضانية في السلاسل التجارية الكبرى

صور| «الأطباء» تطعن على قانون التأمين الصحي أمام مجلس الدولة

صور| «الأطباء» تطعن على قانون التأمين الصحي أمام مجلس الدولة

مختار جمعة يوافق على تعديلات قانون إنشاء «هيئة الأوقاف المصرية»

مختار جمعة يوافق على تعديلات قانون إنشاء «هيئة الأوقاف المصرية»

«برلمانية الوفد»: إعادة المداولة على قانون الاستثمار يكسر إرادة البرلمان

«برلمانية الوفد»: إعادة المداولة على قانون الاستثمار يكسر إرادة البرلمان