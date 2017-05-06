«كاف» يخطر الأهلي بموعد مباراتي الوداد في دوري الأبطال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) النادي الأهلي، في خطاب رسمي، اليوم السبت، بموعد مباراته مع نظيره الوداد المغربي، في الجولتين الثالثة والرابعة، من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن المباراة الأولى ستقام يوم 4 يونيو المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما تحدد موعد مباراة الجولة الرابعة يوم 21 من نفس الشهر، والتي يستضيفها الوداد على ملعبه ووسط جماهيره.

شاهد أيضا

وتضم مجموعة الأهلي (الوداد المغربي - زاناكو الزامبي - القطن الكاميروني).