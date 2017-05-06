أخبار عاجلة

الأخبار - السلطات الفرنسية : نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار 28.3% -
4 ملايين جنيه لإنشاء صرف صحي ووحدة محلية بالوادي الجديد -
بالأسماء.. تعيينات جديدة بعدد من المعاهد الصناعية والهندسية الخاصة -
ضبط هارب من تسديد 5 ملايين جنيه وتنفيذ ١٧ حُكمًا قضائيًا بالسيدة زينب -
هل يحق للمستبعدين من رئاسة الهيئات القضائية الطعن على قرارات الرئيس؟ -
تعرف على أسعار السلع الرمضانية في السلاسل التجارية الكبرى -
صور| «الأطباء» تطعن على قانون التأمين الصحي أمام مجلس الدولة -
مختار جمعة يوافق على تعديلات قانون إنشاء «هيئة الأوقاف المصرية» -
«برلمانية الوفد»: إعادة المداولة على قانون الاستثمار يكسر إرادة البرلمان -
فيديو| خبير دبلوماسي: الكويت لديها فائض مالي كبير ترغب في استثماره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيديو| إيهاب جلال بعد الخسارة من بتروجيت: «لسه عندي أمل»

Google+ Print
فيديو| إيهاب جلال بعد الخسارة من بتروجيت: «لسه عندي أمل» فيديو| إيهاب جلال بعد الخسارة من بتروجيت: «لسه عندي أمل»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المقاصة، إن روح لاعبي بتروجيت كانت أعلى من فريقه في مباراة اليوم السبت، مشيدًا بمحمد يوسف المدير الفني للفريق البترولي في أول لقاء له.

وأضاف «جلال» في تصريحاته عقب المباراة لقناة « sports»، أن التركيز غاب عن بعض لاعبي فريقه، مؤكدًا أن الخسارة ستؤثر  على مشوار المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، مع النادي الأهلي المتصدر، مختتمًا «هيفضل عندي أمل نعمل حاجة كويسة».

شاهد أيضا

وابتعد المقاصة، خطوة عن المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد خسارته أمام بتروجيت بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب « السويس الجديد»، لحساب الجولة الـ28 ببطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع بتروجيت رصيده إلى 41 نقطة في المركز الـ6، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 63 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بفارق 8 نقاط. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأخبار - dmc تلتقي عدداً من الناخبين الفرنسيين خلال التصويت فى الإنتخابات الفرنسية

الأخبار - dmc تلتقي عدداً من الناخبين الفرنسيين خلال التصويت فى الإنتخابات الفرنسية

مختار جمعة يوافق على تعديلات قانون إنشاء «هيئة الأوقاف المصرية»

مختار جمعة يوافق على تعديلات قانون إنشاء «هيئة الأوقاف المصرية»

فيديو| خبير دبلوماسي: الكويت لديها فائض مالي كبير ترغب في استثماره

فيديو| خبير دبلوماسي: الكويت لديها فائض مالي كبير ترغب في استثماره

«الإسكان» ترد على زيارة سما المصري إلى العاصمة الإدارية

«الإسكان» ترد على زيارة سما المصري إلى العاصمة الإدارية