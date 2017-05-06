فيديو| إيهاب جلال بعد الخسارة من بتروجيت: «لسه عندي أمل»

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قال إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، إن روح لاعبي بتروجيت كانت أعلى من فريقه في مباراة اليوم السبت، مشيدًا بمحمد يوسف المدير الفني للفريق البترولي في أول لقاء له.

وأضاف «جلال» في تصريحاته عقب المباراة لقناة «dmc sports»، أن التركيز غاب عن بعض لاعبي فريقه، مؤكدًا أن الخسارة ستؤثر على مشوار المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، مع النادي الأهلي المتصدر، مختتمًا «هيفضل عندي أمل نعمل حاجة كويسة».

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وابتعد المقاصة، خطوة عن المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد خسارته أمام بتروجيت بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب «ستاد السويس الجديد»، لحساب الجولة الـ28 ببطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع بتروجيت رصيده إلى 41 نقطة في المركز الـ6، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 63 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بفارق 8 نقاط.