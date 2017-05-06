ظهور صادم لـ ميادة الحناوى بعد غياب طويل .. فيديو وصور

شيماء مصطفى

شارك الفنان اللبناني وليد توفيق محبيه عبر أحد حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي صورة جديدة له برفقة الفنانةميادة الحناوي، وجاءت إطلالة الحناوي صادمة الى الجمهور حيث ظهر عليها علامات تقدم العمل بشكل كبير للغاية.

وعلّق وليد على الصورة بالقول: مع المطربة الكبيرة و صديقة عمري ميّادة الحنّاوي.

على صعيد آخر، تستعد ميادة الحناوي لطرح ألبومها الجديد مع شركة مزيكا حيث إنتهت من تسجبل عدد كبير من الاغنيات الخاص به.

نذكر أنه انتشر صورة لها منذ مدّة أثارت الجدل بسبب نحافتها المفرطة وتقدّمها في العمر.

المصدر : الفن

شبكةعيونالإخبارية

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