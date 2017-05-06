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انتخاب رياض سيف رئيسا جديدا لائتلاف المعارضة السورية

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انتخاب رياض سيف رئيسا جديدا لائتلاف المعارضة السورية انتخاب رياض سيف رئيسا جديدا لائتلاف المعارضة السورية

مصراوي Masrawy

القاهرة – (مصراوي):

انتخبت الهيئة العليا للاتتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، السبت، رياض سيف رئيسا جديدا للائتلاف.

وانتخب سيف رئيسا بعد أن حصل على 58 صوتا بحسب ما ذكر الائتلاف عبر حسابه الرسمي على موقع توتير.

كما انتخبت الهيئة كل من سلوى كتاو وعبدالرحمن مصطفى، كنائبين للرئيس، ونذير الحكيم، أمينا عاما.

ويضم الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة عددا من السياسيين والمعارضين يقيم معظمهم في تركيا فضلا عن إشرافه على الجيش السوري الحر الذي يسيطر على مناطق سوريا.

ونشر الائتلاف السيرة الذاتية للرئيس الجديد رياض سيف

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مصراوي Masrawy

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