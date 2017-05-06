الترابين تُشعل النيران في مخزن وقود تابع لتنظيم بيت المقدس برفح - (صور)

كتب - أشرف سويلم:

أصدرت قبيلة الترابين بيانًا رسمياً، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعلن فيه ضبط مخزنًا للمتفجرات والوقود تابع لتنظيم بيت المقدس بقرية البرث ومنطقة البواطي جنوب رفح.

وقال بيان الترابين نصًا:

بسم الله الرحمن الرحيم

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُون .َ (البقرة -216)

"تمت مداهمات اليوم السبت 6 مايو2017، لأوكار تنظيم ما يُعرف بأنصار بيت المقدس أو ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش الإرهابى في بعض المناطق جنوب رفح بشمال سيناء.. وقد أسفرت تلك المداهمات عن مواجهات قصيرة فرّ على إثرها جرذان الدواعش مذعورين إلى جهات متفرقة وجاري مطاردتهم عن طريق رجالنا الأبطال مع متخصصين من ذوي الخبرة فى اقتفاء الأثر و(قص الجرة) وتم اغتنام كميات كبيرة من براميل الوقود (بنزين وسولار) وكميات من الأسلحة والذخائر ومادة الـ TNT، وبعض الألغام (تم تسليمها للقوات المسلحة)، وقام أبناء القبائل بحرق تلك الملاجئ والعشش التى كانت تستخدم كملاذ وأيواء لعناصر التنظيم فى تلك المناطق الصحراوية القاحلة".