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انطلاق القرعة العلنية على "إسكان الصداقة" بأسوان

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مصراوي Masrawy

انطلاق القرعة العلنية على إسكان الصداقة بأسوان (1)انطلاق القرعة العلنية على إسكان الصداقة بأسوان (1)

انطلاق القرعة العلنية على إسكان الصداقة بأسوان (2)انطلاق القرعة العلنية على إسكان الصداقة بأسوان (2)

انطلاق القرعة العلنية على إسكان الصداقة بأسوان (3)انطلاق القرعة العلنية على إسكان الصداقة بأسوان (3)

انطلاق القرعة العلنية على إسكان الصداقة بأسوانانطلاق القرعة العلنية على إسكان الصداقة بأسوان

انطلاق القرعة العلنية على إسكان الصداقة بأسوان (5)انطلاق القرعة العلنية على إسكان الصداقة بأسوان (5)

انطلاق القرعة العلنية على إسكان الصداقة بأسوان (6)انطلاق القرعة العلنية على إسكان الصداقة بأسوان (6)

أسوان - إيهاب عمران:

بدأت محافظة أسوان اليوم السبت إجراء القرعة العلنية لإسكان الأوقاف 2008 والتي تستمر إلى يوم 16 مايو الجاري، على المسرح الصيفي بكورنيش النيل.

حضر القرعة اللواء هاني محمود السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، وناجح مصطفى رئيس مدينة أسوان ورئيس لجنة القرعة.

فُتح باب التقديم لوحدات مشروع إسكان الأوقاف بالصداقة في أسوان في العام 2008 وتعثر المشروع لمدة 9 سنوات بسبب مشكلات في الصرف ومياه الشرب.

يضم المشروع 4920 وحدة سكنية, تُجرى القرعة العلنية عليها طيلة 11 يومًا متصلة، إذ يجرى تحديد الأدوار والوحدات لقرابة 500 مستفيد كل يوم.

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