"ماكرون- لوبن".. مواجهة بين "أصغر رئيس" و"أول امرأة" - (انفوجراف)

مصراوي Masrawy

كتب - علاء المطيري:

تنطلق، غدًا الأحد، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بين إيمانويل ماكرون (مرشح مستقل)، سيكون أصغر رئيس فرنسي إذا استطاع الفوز، ومارين لوبن (مرشحة اليمين المتطرف)، التي ربما تكون أول امرأة يمينية تحكم فرنسا على مدى السنوات الـ5 المقبلة.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية (رسمًا توضيحيًا) يضم معلومات عن كلا المرشحين ومتوسط نوايا التصويت ومعلومات عن الجولة الأولى واحتمالات تحول أصوات المرشحين السابقين لكل من المرشحين الحاليين.

- إيمانويل ماكرون

هو مصرفي ووزير اقتصاد سابق؛ لم يسبق له خوض أي انتخابات، وسيكون أصغر رئيس فرنسي على الإطلاق إذا فاز في الجولة الثانية.

الانتماء السياسي

مرشح مستقل ومؤسس حركة "إلى الأمام" عام 2016 التي تقبل أعضاء من جميع الأطياف ولا ترفض مرشحي الأحزاب الأخرى.

أبرز ما قال

- "أنا مرشح فرنسا القوية داخل قارة أوروبية توفر الحماية".

- "لوبن تردد أكاذيب ووريثة نظام يعمل على غضب الفرنسيين منذ عقود".

المقترحات الرئيسية

- إنشاء ميزانية وبرلمان لمنطقة اليورو واستحداث وزير مالية خاص بها.

- تخفيض الضرائب للشركات وإلغاء 120 ألف وظيفة رسمية.

- نظام شامل لضمان البطالة تموله الضرائب.

معلومات شخصية

- وزير الاقتصاد (2014 - 2016).

- من كبار مستشاري فرانسو هولاند (2012 - 2014).

- مصرفي في مجموعة روتشيلد المصرفية (2008 -2012).

- درس العلوم السياسية والفلسفة.

المعلومات الانتخابية

حصل على نحو 24 % من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

متوسط نوايا التصويت له في الجولة الثانية وفقًا لاستطلاعات الرأي المجمعة بتاريخ 5 مايو هو 62 %.

من المحتمل أن يحصل على 24 % من أصوات المرشحين الخاسرين في الجولة الأولى إضافة إلى أصوات من صوتوا له.

2- مارين لوبن

أصبحت مارين لوبان عضوًا في حزب "الجبهة الوطنية" منذ سن المراهقة، وستكون أول امرأة وأول مرشحة عن اليمين المتطرف تتبوأ رئاسة فرنسا.

الانتماء السياسي

حزب الجبهة اليميني المتطرف.

أبرز ما قالت

- "أدعوكم إلى اختبار فرنسا وليس ماكرون الذي يعني مشروعه ذوبان فرنسا".

- "ماكرون هو مرشح العولمة المتوحشة والهشاشة والوحشية الاجتماعية وحرب الجميع ضد الجميع".

المقترحات الرئيسية

- خفض الهجرة إلى 10 آلاف شخص سنويًا بعد أن يتم تجميد تأشيرات الدخول الطويلة الأمد لفترة معينة.

- الخروج من منطقة اليورو وفضاء شنجن.

- تنظيم استفتاء حول انسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

- جعل سن التقاعد عند 60 عامًا.

معلومات شخصية

عضو في البرلمان الأوروبي (منذ 2004).

مستشارة لـ"أو-دو- فرانس" منذ 2015.

مستشارة لـ"إيل-دو-فرانس" (2004 - 2010).

المعلومات الانتخابية

حصلت على نحو 21 % من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

متوسط نوايا التصويت لها في الجولة الثانية وفقًا لاستطلاعات الرأي المجمعة بتاريخ 5 مايو هو 38 %.

من المحتمل أن تحصل على 12.7 % من أصوات المرشحين الخاسرين في الجولة الأولى إضافة إلى أصوات من صوتوا لها.