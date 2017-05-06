محافظ كفر الشيخ: مساكن جديدة للشباب على مساحة ١٠ أفدنة (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن محافظ كفر الشيخ، اللواء السيد نصر، تخصيص مساحة ١٠ أفدنة، خاصة بمكب قمامة غرب مدينة كفر الشيخ، لإعادة تأهيلها وإقامة مساكن للشباب عليها، حلاً لأزمة الإسكان بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي أجراها المحافظ اليوم السبت، نفى خلاله أن تكون المساكن المقرر طرحها مخصصة للفرص الاستثمارية كما يروج البعض، مضيفًا: "هي مساكن اجتماعية تُمنح للمستحقين فقط، بعد دراسة ملفات المتقدمين للحصول عليها".

وفي السياق، أعلن المحافظ تشكيل لجنة من الشباب، تحت إشرافه، لدراسة كيفية إقامة تلك المساكن بالشكل الأمثل.

كما أعلن المحافظ افتتاح مشروع الاستزراع السمكى ببركة غليون في مركز مطوبس، والذى تتولى أعمال إنشائه القوات المسلحة، خلال شهر يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح المشروع بنفسه.

وفي سياق آخر، كشف المحافظ عن عدد من المشروعات الجديدة، خلال الفترة المقبلة، من بينها بورصة زراعية على مساحة ٥٠ فدانًا، وبورصة للدواجن بمركز البرلس، معلنًا قرب افتتاح المرحلة الثانية من محطة كهرباء البرلس.​