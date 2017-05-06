بالصور.. محافظ كفرالشيخ يوقع برتوكولاً لتفعيل مبادرة "وظيفتك جنب بيتك"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وقع محافظ كفر الشيخ السيد نصر، اليوم السبت، برتوكولاً مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة، تُفعل بموجبه مبادرة "وظيفتك جنب بيتك"؛ لإنشاء مصانع للملابس الجاهزة داخل المحافظة، بما يوفر أكثر من 250 فرصة عمل بكل قرية.

وخلال توقيع البرتوكول، أعلن المحافظ توفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة المشروع خلال أيام.

حضر توقيع البرتوكول الدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس المجلس الاستشاري التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، والمحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد قاسم عبد الحي رئيس مجلس إدارة التصديري للملابس الجاهزة.

كما شهد التوقيع أعضاء مجلس النواب خالد يوسف، وسيد أحمد محمد، وفتحي الشرقاوي، وبدير موسى، وإبراهيم القصاص، وأحمد الطنطاوى، وعمرو دوير، ومصطفى جاد الله وكيل وزارة التضامن، وعدد من القيادات التنفيذية.​