رئيس جامعة الأزهر الجديد يُطالب عمداء الكليات بعدم تهنئته في الصحف والمجلات​

مصراوي Masrawy

كتبــ محمود مصطفى:

طالب الدكتور محمد المحرصاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، عمداء الكليات بعدم نشر أية تهنئة بمنصبه الجديد، في الصحف والمجلات.

وكلف الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب بالأمس، الدكتور محمد المحرصاوي عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالقيام بعمل رئيس الجامعة، خلفا للدكتور أحمد حسني.

وقال الدكتور أحمد حسني رئيس جامعة الأزهر، إنه قدم اعتذاره للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب عن الاستمرار في منصبه، بعد وصفه أحد الأشخاص في مداخلة هاتفية في برنامج تليفزيوني بـ"المرتد عن الإسلام".

وأضاف حسني في تصريحات لمصراوي: "أصدرت بيانا أول أمس الخميس، اعتذرت فيه عن ما بدر منه بالبرنامج، متابعًا: " قدمت اعتذارًا مماثلا للأزهر الشريف".