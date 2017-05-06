تفاصيل تسرب غاز كاد يودي بحياة 23 عاملا بمصنع في أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية، ملابسات إصابة 23 عاملا بحالات اختناق داخل إحدى مصانع المنطقة الصناعية بأكتوبر، اليوم السبت.

وأشارت المصادر، في تصريحات لمصراوي، إلى أن التسرب حدث داخل إحدى مصانع الشيبسي، حيث اصطدم جرار بثلاجة كبيرة لحفظ المنتجات.

وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن الجرار أحدث كسرا بالماسورة المغذية لغاز الأمونيا الخاص بالتبريد، ما تسبب في إصابة 23 عاملا بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز.

وأكدت المصادر، أن رجال الإنقاذ البري بقيادة اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، ونائبه اللواء هاني سعيد، تمكنوا من السيطرة على الموقف بالتنسيق مع مسؤولي الشركة، ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وبحسب المصادر، غادر نحو 21 عاملا المستشفى عقب تليقيهم الإسعافات اللازمة، فيما يتلقى عاملان العلاج، مؤكدين استقرار حالتهما.

وانتقل اللواء مصطفى عصام، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر، ومساعده العميد عصام فتحي، إلى محل الواقعة، لسماع أقوال مسؤولي المصنع والعمال.