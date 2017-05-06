أخبار عاجلة

الأخبار - dmc تلتقي عدداً من الناخبين الفرنسيين خلال التصويت فى الإنتخابات الفرنسية -
الأخبار - السلطات الفرنسية : نسبة المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار 28.3% -
4 ملايين جنيه لإنشاء صرف صحي ووحدة محلية بالوادي الجديد -
بالأسماء.. تعيينات جديدة بعدد من المعاهد الصناعية والهندسية الخاصة -
ضبط هارب من تسديد 5 ملايين جنيه وتنفيذ ١٧ حُكمًا قضائيًا بالسيدة زينب -
هل يحق للمستبعدين من رئاسة الهيئات القضائية الطعن على قرارات الرئيس؟ -
تعرف على أسعار السلع الرمضانية في السلاسل التجارية الكبرى -
صور| «الأطباء» تطعن على قانون التأمين الصحي أمام مجلس الدولة -
مختار جمعة يوافق على تعديلات قانون إنشاء «هيئة الأوقاف المصرية» -
«برلمانية الوفد»: إعادة المداولة على قانون الاستثمار يكسر إرادة البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تفاصيل تسرب غاز كاد يودي بحياة 23 عاملا بمصنع في أكتوبر

Google+ Print
تفاصيل تسرب غاز كاد يودي بحياة 23 عاملا بمصنع في أكتوبر تفاصيل تسرب غاز كاد يودي بحياة 23 عاملا بمصنع في أكتوبر

مصراوي Masrawy

الحماية المدنية - صورة أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية، ملابسات إصابة 23 عاملا بحالات اختناق داخل إحدى مصانع المنطقة الصناعية بأكتوبر، اليوم السبت.

وأشارت المصادر، في تصريحات لمصراوي، إلى أن التسرب حدث داخل إحدى مصانع الشيبسي، حيث اصطدم جرار بثلاجة كبيرة لحفظ المنتجات.

وأوضحت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن الجرار أحدث كسرا بالماسورة المغذية لغاز الأمونيا الخاص بالتبريد، ما تسبب في إصابة 23 عاملا بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز.

وأكدت المصادر، أن رجال الإنقاذ البري بقيادة اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، ونائبه اللواء هاني سعيد، تمكنوا من السيطرة على الموقف بالتنسيق مع مسؤولي الشركة، ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وبحسب المصادر، غادر نحو 21 عاملا المستشفى عقب تليقيهم الإسعافات اللازمة، فيما يتلقى عاملان العلاج، مؤكدين استقرار حالتهما.

وانتقل اللواء مصطفى عصام، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر، ومساعده العميد عصام فتحي، إلى محل الواقعة، لسماع أقوال مسؤولي المصنع والعمال.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
4 ملايين جنيه لإنشاء صرف صحي ووحدة محلية بالوادي الجديد

4 ملايين جنيه لإنشاء صرف صحي ووحدة محلية بالوادي الجديد

بالأسماء.. تعيينات جديدة بعدد من المعاهد الصناعية والهندسية الخاصة

بالأسماء.. تعيينات جديدة بعدد من المعاهد الصناعية والهندسية الخاصة

ضبط هارب من تسديد 5 ملايين جنيه وتنفيذ ١٧ حُكمًا قضائيًا بالسيدة زينب

ضبط هارب من تسديد 5 ملايين جنيه وتنفيذ ١٧ حُكمًا قضائيًا بالسيدة زينب

هل يحق للمستبعدين من رئاسة الهيئات القضائية الطعن على قرارات الرئيس؟

هل يحق للمستبعدين من رئاسة الهيئات القضائية الطعن على قرارات الرئيس؟